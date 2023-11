Caligula / Je suis encore vivant – maquette /rencontre Actes IF La Nef-Manufacture d’utopies Pantin, 6 décembre 2023, Pantin.

CALIGULA / JE SUIS ENCORE VIVANT

Maquette de notre prochaine création .

Caligula / Je suis encore vivant est un spectacle théâtral, basé sur l’adaptation de la pièce Caligula d’Albert Camus.

C’est le récit d’un jeune homme beau et aimé de tous, qui bascule dans la tyrannie après un choc universel : le deuil, première rencontre avec la mort. Refusant cette fatalité, il décide de « prendre en charge un royaume où l’impossible est roi ». Caligula devient alors acteur et metteur en scène d’un spectacle tragique, drôle et sanglant dont lui seul maîtrise la logique.

« Non, Caligula n’est pas mort. Il est là, et là. Il est en chacun de vous. Si le pouvoir vous était donné, si vous aviez du cœur, vous le verriez se déchainer »; écrivait Albert Camus.

Baptiste Dezerces partage cette vision empathique du tyran. Pour lui Caligula, est avant tout un personnage endeuillé, refusant ce choc universel que provoque la première rencontre avec la mort. Caligula devient alors acteur et metteur en scène d’un spectacle tragique, drôle et sanglant dont lui seul maîtrise la logique.

Durée environ 1h

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Caligula est l’expression morbide de nos désirs les plus enfouis. Sa colère est légitime. Vouloir renverser ce monde absurde, où le virtuel, l’apparence a pris le dessus, où le débat est impossible, où l’hypocrise est la norme, c’est légitime. Alors Caligula renverse le monde, qui l’a bien mérité. Et quand plus rien n’aura de sens, sa démonstration sera complète. Je comprends son argumentaire. Il me paraît indispensable d’analyser son argumentaire, avant que cet argumentaire ne s’exprime dans vie réelle à coups de grenades et de cocktails Molotov. Montrer tous les éléments qui compose la bascule de cet jeune homme beau et aimé de tous vers la tyrannie, pour mieux la comprendre et l’accepter.

JUSTE AVANT LA COMPAGNIE :

Juste avant la compagnie a été créée en 2010 par Lisa Guez et Baptiste Dezerces. En 2020, après la création de plusieurs spectacles primés, la formation se sépare en deux structures administratives, et Baptiste Dezerces metteur en scène et comédien, dirige à présent Juste avant la Compagnie.

La continuité du travail de Juste avant Compagnie est de monter des textes forts, d’auteurs considérés comme des classiques, en les actualisant radicalement, et en insistant sur la proximité entre les acteur·rices et le public. Les thématiques abordées gravitent autour de la notion de transgression dans le monde contemporain. Son esthétique est résolument moderne : scénographie épurée, univers et costumes contemporains, parité dans la distribution, et liberté créatrice du jeu des acteurs.

DISTRIBUTION :

Texte: Albert Camus avec des extraits de Kafka, Nietzsche, Molière, et des improvisations

Mise en scène : Baptiste Dezerces

Avec : Valentine Bellone, Baptiste Dezerces, Paul Fougère, Nelly Latour, Guillaume Motte

La Nef-Manufacture d’utopies 20 rue Rouget de Lisle 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « justeavantlacompagnie@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651706116 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

maquette théâtre

©Duchêne