Sœurfeuses La Nef-Manufacture d’utopies, 31 mars 2023, Pantin.

Sœurfeuses Vendredi 31 mars, 11h00, 19h00 La Nef-Manufacture d’utopies sur inscription: projets@la-nef.org

Sœurfeuses, sœurs de glisse, est une ode au surf, aux passionné.es des vagues, aux amoureux.ses de l’océan.

De la dimension spirituelle du surf, en passant par la mise en lumière de l’évolution de la place des femmes dans ce sport, Jo’, jeune surfeuse, témoigne de son histoire et de sa pratique.

Tel un journal intime qui se déroule sur le plateau, entourée de ses sœurs de glisse, elle partage ses aventures à l’eau. Entre quête de liberté, connexion à la nature, combat pour une pratique du surf plus inclusive, engagement pour lutter contre les pollutions marines, Jo’ et ses complices livrent leurs visions adolescentes et rêvent au lendemain.

Un portrait onirique d’une jeune fille qui partage sa passion avec ses camarades de glisse. Un récit où les valeurs du surf combattent les diktats des canons de beauté.

Une mise en lumière des surfeuses qui prônent le surf pour toutes et tous. Sœurfeuses, un conte contemporain.

Mise en scène : Marine Midy

Construction et Jeu interprétation : Julia Kovacs et Marine Midy

Régie et Lumière : Etienne Exbrayat

Musique : Sine

Arts Numérique : Steven Bachimont

Régie son : Antonin Bensaid

La Nef-Manufacture d’utopies 20 rue Rouget de Lisle 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « associationmanoeuvres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0682740873 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

marionnettes surf

marinemidy