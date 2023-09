La Nef – Johan papaconstantino et St Graal La Nef Angoulême, 8 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

La musique de Johan Papaconstantino, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques à la pointe de Marseille. Léo Meynard plus connu sous le pseudonyme de St Graal, a peut-être bien mis la main sur le précieux vase..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:30:00. EUR.

La Nef rue Louis Pergaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Johan Papaconstantino?s music is like a sunset in the calanques at the tip of Marseille. Léo Meynard, better known under the pseudonym of St Graal, may well have got his hands on the precious vase.

La música de Johan Papaconstantino es como una puesta de sol en las calas de la punta de Marsella. Léo Meynard, más conocido bajo el seudónimo de St Graal, bien pudo hacerse con el preciado jarrón.

Die Musik von Johan Papaconstantino ist wie ein Sonnenuntergang in den Calanques an der Spitze von Marseille. Léo Meynard, besser bekannt unter dem Pseudonym St Graal, hat vielleicht das kostbare Gefäß in die Hände bekommen.

