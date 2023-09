La Nef – Hilight Tribe La Nef Angoulême, 18 novembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe parcourent la planète en passant un message de paix et d’unité entre les peuples et les cultures..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 20:30:00. EUR.

La Nef rue Louis Pergaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



For almost twenty years, the members of Hilight Tribe have been travelling the planet, spreading a message of peace and unity between peoples and cultures.

Desde hace casi veinte años, los miembros de Hilight Tribe viajan por todo el mundo difundiendo un mensaje de paz y unidad entre pueblos y culturas.

Seit fast zwanzig Jahren reisen die Mitglieder von Hilight Tribe um die Welt und verbreiten eine Botschaft des Friedens und der Einheit zwischen den Völkern und Kulturen.

