La Nef – Atelier : Composer sans bagage musical La Nef Angoulême, 23 septembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Composer 5 albums seule après 4 cours de piano à l’âge de 6 ans en guise de bagage théorique, c’est possible !.

2023-09-23 13:00:00 fin : 2023-09-23 16:00:00. .

La Nef rue Louis Pergaud

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Composing 5 albums on your own after only 4 piano lessons at the age of 6 – it’s possible!

¡Es posible componer 5 álbumes por tu cuenta tras sólo 4 clases de piano a los 6 años!

Fünf Alben allein zu komponieren, nachdem sie im Alter von sechs Jahren vier Klavierstunden als theoretischen Hintergrund hatte – das ist möglich!

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême