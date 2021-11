La nécessité d’écrire, le plaisir de lire Les guetteurs de vent, 22 janvier 2022, Paris.

La nécessité d’écrire, le plaisir de lire

Les guetteurs de vent, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Depuis octobre 2021, l’atelier « Lire en partage » s’est réunit autour du plaisir de la lecture avec, au cœur de son action, la pratique de la lecture à haute voix. Le groupe a découvert des textes d’auteurs et d’autrices sur le thème « écrire et lire ». C’est ainsi qu’ils ont cheminé sur le sujet de l’écriture et de la lecture vu à travers le prisme des auteurs. Ils se sont appropriés mots et pensées pour les incarner, leur donner une voix. Samedi 22 janvier « Lire en partage », vous donne rendez-vous chez notre partenaire de quartier la librairie les Guetteurs de Vent pour sa première lecture publique et dans le cadre des Nuits de la lecture 2022. Une ode, un éloge des écrivains pour leur amour de l’écriture et de la lecture. Un lever de voile sur l’art d’écrire, de l’émergence de l’idée à l’éclosion du texte, le lien de cet acte à sa finalité : le livre mais aussi la lecture…

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Pass sanitaire obligatoire

Un lever de voile sur l’art d’écrire, de l’émergence de l’idée à l’éclosion du texte, le lien de cet acte à sa finalité : le livre mais aussi la lecture…

Les guetteurs de vent 108 Avenue Parmentier 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00