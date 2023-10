Régate La nautique Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Régate La nautique Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault. Régate Samedi 18 novembre, 09h00 La nautique Début de la compétition à 9h.

Tous les clubs d’aviron du Poitou-Charentes se réunissent pour une journée de compétition. Les embarcations sont avec huit rameurs et un barreur.

Au programme :

-Tête de rivière le matin avec un départ de Cenon pour une arrivée au club de la SNCA.

-Courses en ligne l’après-midi avec un départ du pont Liautey jusqu’au club. La nautique 1 rue Henri Boucher 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 régate commpétition Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La nautique Adresse 1 rue Henri Boucher 86100 Chatellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville La nautique Châtellerault latitude longitude 46.804244;0.537795

La nautique Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/