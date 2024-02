La Naute Que Tengo + Alee et Mourad Champagnat, vendredi 15 mars 2024.

La Naute Que Tengo + Alee et Mourad Champagnat Creuse

QUE TENGO

Cumbia

En résidende du 11 au 15 mars en partenariat avec l’Archipèl (ex Solima)

Que tengo est un quartet sur-vitaminé, venu de Montpellier. Entre Cumbia moderne et groove afro-caribéen, le groupe nous délivre un cocktail détonnant, transpirant la joie et la danse. Mené par la chanteuse hispano-marocaine Ambar, le groupe montpelliérain a créé son propre univers, à la croisée des rythmes et des pays. Après plus de 300 concerts (dont 2 à La Naute), le groupe s’arrêtera durant une semaine pour une Résidence.

Cette résidence sera coachée par Gambeat (Radio Bemba, bassiste de Manu Chao) pour un nouveau set dont on écoutera les premiers sons!

ALEE ET MOURAD (de la Rukétanou)

Chanson festive

Un concert mêlant humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares … 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:30:00

fin : 2024-03-15

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

