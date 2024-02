La Naute Méfisto Brass & Aki Agora Champagnat, vendredi 17 mai 2024.

La Naute Méfisto Brass & Aki Agora Champagnat Creuse

Méfisto Brass

Electro brass band/Italie

Le projet Mefisto Brass est né en 2019 à Milan. Le Groupe, en forme de street band, propose un répertoire original, fruit d’une méthode de composition basée sur l’improvisation. Méfisto distille des rythmes et sons typiques de la musique électronique, qui crée son originalité pour une formation composée exclusivement d’instruments à vent et de percussions.

Aki Agora

Electro/tournée des 10 ans

Adepte du live-looping à la Marc Rebillet, Aki Agora nous embarque au fil de ses sons en faisant la part belle à l’improvisation et à la surprise. Aki Agora performe en diffusant un son fondamentalement électronique mais tout autant organique quand la guitare fait son entrée. ainsi on peut se retrouver dans le désert touareg avec un gros kick/bass qui tâche et remonter direction les afters berlinois electro/techno 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:30:00

fin : 2024-05-17

Etang de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine scualdecreuse@gmail.com

L’événement La Naute Méfisto Brass & Aki Agora Champagnat a été mis à jour le 2024-02-20 par Marche et Combraille en Aquitaine