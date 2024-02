La Naute Marché aux plantes Champagnat, dimanche 2 juin 2024.

La Naute Marché aux plantes Champagnat Creuse

MARCHÉ aux PLANTES

Et voici déjà la 12ième édition de notre célèbre et incontournable marché aux plantes, où vous pourrez échanger avec de nombreux professionnels pépiniéristes, producteurs de plants et de semences, maraîchers, associations, etc. Ce moment de détente au bord de l’eau sera également l’occasion de découvrir de nombreux créateurs et artisans. Une belle journée en perspective! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

