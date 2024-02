La Naute Journée Atelier Greffe Champagnat, samedi 23 mars 2024.

Journée Atelier Greffe

Jean-Etienne Perez, pépiniériste et formateur vous propose de participer à une journée d’apprentissage de la greffe à l’anglaise et à l’anglaise compliquée (ou refendue). Cet atelier d’une journée va jongler entre théorie et pratique dans le but de

-Vous initier à l’art de la greffe

-Comprendre vos peurs de l’échec, de la coupure et du couteau

-vous donner toutes les clés pour reproduire méthodiquement le geste dans votre jardin

L’atelier vous apportera le support théorique nécessaire pour que le geste -qui ne fait pas tout- puisse s’accompagner d’un résultat les mois suivants.

Cerise sur le gâteau vous pourrez repartir avec au moins un pommier greffé sur table par vos soins!

Prix libre, places limitées! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Presbytère

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

