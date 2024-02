La Naute Jo Dahan et le Gonzo Club Champagnat, samedi 6 avril 2024.

La Naute Jo Dahan et le Gonzo Club Champagnat

Concert Jo Dahan et le gonzo Club

Rock

En résidence du 02 au 05 avril

Increvable, inoxydable, indéboulonnable Jo Dahan! Après le split de la Mano Negra au milieu des années 1990, l’ex bassiste émérite de ce fer de lance du rock alternatif français a continué son petit bonhomme de chemin et s’est retrouvé au sein de nombreuses formations comme Les Wampas, Les Patrons et a même co-composé le 1er album de Gaëtan Roussel. Parallèlement à tout ça, Jo Dahan collabore activement avec l’équipe du Groland ainso qu’avec la compagnie Royal Deluxe tout en menant de front sa propre carrière solo. Fort d’un second album dans sa besace « Injoignable » sorti en avril dernier, il enchaîne les dates partout en France! .

Date : 2024-04-06 21:30:00

Début : 2024-04-06 21:30:00

fin : 2024-04-06

Etang de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

