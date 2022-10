La Naute : Concert évènement Mouss et Hakim Champagnat Champagnat ChampagnatChampagnat Catégories d’évènement: Champagnat Champagnat

2022-10-22

TARIFS :

Tarif unique sur place : 22€

Tarif plein prévente : 20€

Tarif adhérent : 18€

Tarif réduit : 15€ Place debout et buvette à l’Avant-Scène ; En co-prod avec la Scène Nationale Jean Lurçat Lien de la billetterie en ligne : https://www.snaubusson.com/billetterie/ SAMEDI 22 OCTOBRE – 20h

CONCERT EVENEMENT A LA SCENE NATIONALE D’AUBUSSON

Mouss et Hakim Les Darons de la Garonne et en première partie Edgar Sekloka Edgar Sekloka :

Ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe Milk, Coffe and Sugar, Edgar Sekloka nous proposera son nouveau spectacle : « un peu de sucrr ».

« Un peu de sucrr », c’est à la fois l’amour, l’utopie, la clairvoyance, le morceau de couleur qui décime la grisaille, la sensualité de la musique, l’espoir.

Edgar distille sans concession ses mots, dénonçant les aliénations des temps modernes, à travers des chroniques sociales du quotidien, tout en propageant sa bienveillance fortement contagieuse.

Edgar ébranle nos convictions, joue avec nos émotions, nous transport ici-bas ou là-bas vers des ailleurs.

Edgar nous fait vibrer et nous rappelle de vivre ! Mouss et Hakim :

Depuis 30 ans, les deux frères Mouss et Hakim Amokrane ont arpenté l’espace scénique francophone en long, en large et en travers. D’abord chanteurs du fameux groupe ZEBDA, ils ont également initié le groupe 100% Collègues, l’album « Motivés ! » et le projet « Origines Contrôlées ».

« Darons de la Garonne » est leur nouveau projet de chansons composées sur des textes inédits de Claude Nougaro. La soeur de cette légende a confié ces écrits pour les mettre en musique (rien que ça ! Bravo !).

Ils proposent aujourd'hui un concert à l'image de leur parcours : coloré, riche, conscient et toujours en mouvement.

