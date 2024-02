La Naute Concert Électro Night Champagnat, samedi 1 juin 2024.

BANDIKOOT in DUB

Électro Dub

Le Projet Bandikoot in Dub vous transporte dans un projet multi-instrumentaliste mêlant sonorités électroniques et organiques. Armé d’effets en tout genre, il pose une base instrumentale avant d’insuffler successivement mélodica, didgeridoo et thérémine. Une immersion à travers des sons variés, faisant écho à la scène electro dub française actuelle.

WATT the FOX

Électro organic

Formé en 2017, Watt the Fox apparaît aujourd’hui comme pionnier de la musique Electro Organic. Revendiquant une multitude d’influences, leur musique défend avant tout le métissage. Les machines battent le rythme, les breaks de percussions donnent le groove, les thèmes de handpan sont accompagnés de nappes de synthés, et les riffs de guimbarde accrocheurs répondent à des mélodies électrisantes. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 21:30:00

fin : 2024-06-01

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine scualdecreuse@gmail.com

