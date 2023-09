Challenge Vert à Champagnat La Naute Champagnat Catégories d’Évènement: Champagnat

Creuse Challenge Vert à Champagnat La Naute Champagnat, 28 octobre 2023, Champagnat. Champagnat,Creuse CHALLENGE VERT

Randonnée / VTT / Pédestre / Running

Ouvert à tous #3 Samedi 28/10/2023

CHAMPAGNAT La Naute

Organisé par CC Mainsat-Évaux.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

La Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



GREEN CHALLENGE

Hiking / Mountain biking / Walking / Running

Open to all #3 Saturday 28/10/2023

CHAMPAGNAT La Naute

Organized by CC Mainsat-Évaux DESAFÍO VERDE

Senderismo / Bicicleta de montaña / Caminar / Correr

Abierto a todos #3 Sábado 28/10/2023

CHAMPAGNAT La Naute

Organizado por CC Mainsat-Évaux CHALLENGE VERT

Wandern / Mountainbiking / Wandern / Running

Offen für alle #3 Samstag, 28.10.2023

CHAMPAGNAT La Naute

Organisiert von CC Mainsat-Évaux Mise à jour le 2023-09-21 par Marche et Combraille en Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Champagnat, Creuse Autres Lieu La Naute Adresse La Naute Ville Champagnat Departement Creuse Lieu Ville La Naute Champagnat latitude longitude 46.01819;2.28292

La Naute Champagnat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagnat/