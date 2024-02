La Naute Apéro participatif Botanique Champagnat, vendredi 31 mai 2024.

La Naute Apéro participatif Botanique Champagnat Creuse

Apéro participatif Botanique

Animé par Paul (botaniste)

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à la flore sauvage sous ses différentes aspects et approches.

Rassemblons-nous pour dynamiser les liens et la partage de connaissance autour du monde végétal! Nous aborderons plusieurs thématiques au cours des apéros, au fil des mois.

15/03, 31/05 Au presbytère de Champagnat

19/04, 10/05 Au café du village Saperlipopette .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Naute Apéro participatif Botanique Champagnat a été mis à jour le 2024-02-20 par Marche et Combraille en Aquitaine