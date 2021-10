La Nature : vivante et interactive Médiathèque centre-ville, 16 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

du mardi 16 novembre au dimanche 13 mars 2022 à Médiathèque centre-ville

À partir du 16 novembre, la médiathèque centre-ville accueille une exposition construite autour d’une thématique centrale à la ville d’Issy-les-Moulineaux : la Nature comme enjeu écologique et comme outil d’innovation. Pendant deux mois, les jeunes Isséens et les jeunes Isséennes créeront une fresque multisensorielle qui sera ensuite exposée à la Médiathèque. À son contact, les éléments réagissent : de quoi nous émerveiller et nous faire réfléchir sur notre lien à l’environnement. Dans ce parcours innovant, le public découvrira une autre curiosité végétale : Plantasia. Cette œuvre d’Arthur Chevalier est un ensemble de plantes connectées : il suffit de s’en approcher, de les toucher, et c’est tout un orchestre qui se fait entendre dans une symbiose parfaite entre énergie humaine et énergie naturelle. Enfin, des courts-métrages réalisés par les étudiants et les étudiantes des Gobelins vous proposerons une réflexion sur le lien entre nature et innovation : sont-elles en contradiction, en complémentarité, en harmonie ? La Médiathèque vous invite également à une série de conférences et d’ateliers : avec Fleur Daugey sur L’intelligence des plantes, Biodiversité végétale en ville et le Biomimétisme. Les enfants ne seront pas en reste puisqu’ils pourront fabriquer un carrousel végétal, un flip-book, participer aux ateliers animés par Le Cube ou, pour les plus jeunes, assister à la programmation de spectacles autour de la nature : depuis Les Contes de mon jardin de Mélusine Martin jusqu’au Ruisseaux font du pédalo de Cécile Bergam, la nature s’invite dans l’art comme dans les histoires, et se fait tour à tour ludique, interactive, vibrante.

Entrée libre

Exposition

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

