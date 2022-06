La nature s’invite au château de Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour Moustier-VentadourMoustier-Ventadour Catégories d’évènement: 19300

Moustier-Ventadour

La nature s'invite au château de Ventadour Moustier-Ventadour, 11 juin 2022

2022-06-11 – 2022-06-11

Moustier-Ventadour 19300 Moustier-Ventadour 19300 Moustier-Ventadour Découvrez la flore exceptionnelle du château de Ventadour.

À 10h00. Tous public.

Tarifs :3€ à partir de 16 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34 Moustier-Ventadour Moustier-Ventadour

