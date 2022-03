La Nature se fête au marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

La Nature se fête au marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau, 21 mai 2022, Saint-Martin-Longueau. La Nature se fête au marais de Sacy ! Saint-Martin-Longueau

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 18:00:00

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Entre amis ou en famille, tentez une balade nature au cœur d’un site naturel exceptionnel, Le Marais de Sacy ! Curieux ou connaisseurs, venez nombreux ! Accompagné par un animateur du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des bottes.

Places limitées !

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte C. Lambert – CEN Hauts-de-France

Saint-Martin-Longueau

