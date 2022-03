La nature près de chez vous – Sortie CPIE Saint-Goin Saint-Goin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

La nature près de chez vous – Sortie CPIE Saint-Goin, 28 mai 2022, Saint-Goin. La nature près de chez vous – Sortie CPIE Saint-Goin

2022-05-28 09:30:00 – 2022-05-28 12:30:00

Mesplès, un château du 18ème siècle, un parc clôt de 5 ha, un verger conservatoire et un potager. Découverte des espaces laissés en libre évolution. Identification de plantes sauvages, d'insectes, d'oiseaux et autres occupants de ce lieu riche en biodiversité. Visite du verger.

