**Exploration illuminée** Ca commence avec la pénombre, dans des paysages baignés de nature et bordés d’eau… Déambulation artistique nocturne, _La Nature Pourrait Vous Plaire_ nous entraîne par petits groupes dans l’exploration poétique d’un patrimoine naturel souvent ignoré. Ponctué d’installations sonores et lumineuses, le rendez-vous itinérant se divise en huit escales artistiques évoquant l’histoire de l’humanité, son rapport à l’eau et au monde. Mêlant sons, théâtre, musique et scénographie onirique, il invente une marche sensible, intime, chaleureuse, douce, contemplative, instructive mais aussi interrogative. Entre évocation de la surproduction et bonnes nouvelles environnementales, il laisse une empreinte émerveillée dans nos regards de spectateurs en questionnant profondément notre rapport à la nature. — _Un spectacle mis en œuvre cet été avec la complicité du Grand Port Maritime de Bordeaux. Spectacle créé en 2019 en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement Médoc._ — [**Territoires imaginaires**](http://territoires-imaginaires.fr/) L’association est née en juillet 2012 à Nantes, en Loire-Atlantique. Elle a pour objet « la mise en valeur des territoires par des approches artistiques et culturelles ». Sa démarche s’appuie sur le questionnement et la révélation des territoires. L’association s’intéresse plus particulièrement aux patrimoines matériels et immatériels des territoires en lien avec l’eau mais s’octroie la liberté de s’intéresser à d’autres : urbains, naturels, industriels… En lien avec les politiques culturelles et touristiques des collectivités, l’association propose des actions de conseil, de médiation, de formation, de mise en valeur de sites patrimoniaux, d’organisation d‘événements. — **TOUT PUBLIC à partir de 6 ans** **DUREE :** 45 min à 1h **DEPARTS toutes les 10 minutes, de 21h15 à 23h05** **GRATUIT, SUR RESERVATION OBLIGATOIRE :** [www.territoires-imaginaires.fr](http://www.territoires-imaginaires.fr) (ouverture des réservations le 21 juillet) **LIEU** : Parc des Berges de Garonne à Bordeaux — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

