La nature par les sens – Stage atelier enfant – Maison Rouge Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 27 avril 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

Les mercredis des vacances scolaires les enfants sont invités à s’intéresser, comprendre et respecter la nature qui les entoure, tout en s’amusant. Au programme :- 9h45 : réception des enfants inscrits à l’accueil du musée.- 10h-11h : visite guidée du parcours permanent autour du thème de la flore en Cévennes.- 11h-12h30 : activités ludiques et sensorielles dans le parc du musée, pour comprendre la nature et apprendre à la respecter en s’amusant.« Concert » – Apprendre à écouter les sons en soi, avant de reconnaître les sons qui nous entoure.« À l’identique » – Nommer et comparer différents éléments naturels collectés en équipe dans le parc arboré.« Colin-Maill’Arbre » – Retrouver un arbre par le toucher.« Ressourcement poétique » – Prendre un instant pour observer ce qui nous entoure, puis dessiner ou écrire un poème sur ce que nous voyons.- 12h30-13h30 : pause déjeuner en compagnie de l’intervenant.- 13h30-16h : ateliers de fabrication.« Art postal » – Décorer un courrier avec des éléments naturels et recyclés).« Mobiles natures » – Créer un mobile en bois flottés et trouvailles naturelles en tous genres. * Infos pratiques: – Les 27 avril et 4 mai 2022 à Maison Rouge-Musée des Vallées Cévenoles, St Jean du Gard – De 6 à 12 an – De 10h à 16h – Tarif : 4€/enfant – Pour l’activité d’art postal, chaque enfant doit penser à apporter une adresse postale. – La pause déjeuner se fera sur place en compagnie des intervenants. – Pique-nique non fourni. – Nombre de places limité, réservation obligatoire : 04 66 85 10 48 ou par mail à maisonrouge@alesagglo.fr.

maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48

