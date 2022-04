La Nature par les Sens Aulon, 21 avril 2022, Aulon.

Pour le retour des beaux jours et le réveil de la biodiversité, l’association la Frênette en partenariat avec Corinne CAPDEQUI PEYRANERE (@justesrelations), vous propose une exploration sensorielle en nature le jeudi 21 avril.

Au cours de la journée vous apprendrez à stimuler vos 5 sens par des exercices ludiques pour appréhender la nature autrement, apprendre à l’aimer par l’émerveillement. Et peut-être parviendrez-vous à vous reconnecter en profondeur et en légèreté à votre environnement.

Alors venez-vous sentir vivant dans une nature tout aussi vivante !

Rendez-vous à 9h45 à la Maison de la Nature d’Aulon. L’animation débutera par une petite marche qui vous mènera au belvédère du Castet de Lurgues situé à 1450 m d’altitude, d’où vous aurez une vue incroyable sur la vallée d’Aulon et la chaîne pyrénéenne. Le retour se fera vers 16h à la Maison de la Nature.

Informations pratiques et inscription obligatoire auprès de l’association « La Frênette » au 05.62.39.52.34, par mail à : rnr.aulon@orange.fr ou directement à La Maison de la Nature d’Aulon.

Animation pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Le nombre de places étant limité à 12, l’inscription est obligatoire.

Pour le repas du midi il vous sera demandé d’amener votre pique-nique.

rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34

