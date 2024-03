La nature morte hyperréaliste ludique et joyeuse Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 15 mai 2024.

La nature morte hyperréaliste ludique et joyeuse peintures de Reza Sarrafi 15 – 26 mai Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

La peinture de Reza Sarrafi est inspirée des maîtres Hollandais, Flamands et plus tard des impressionnistes. C’est en visitant les musées qu’il découvre la nature morte. Sa peinture évolue vers un univers où les formes, les lignes, les couleurs, débouchent sur le mystère de la création vraie : permettre à un tableau de signifier autre chose que ce que l’on voit. Tout ne tient parfois qu’à un détail…

Visite artistique le vendredi 17 mai à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

