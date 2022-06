La nature m’a dit… Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-06-25 – 2022-06-25

Bouches-du-Rhône RDV sur la scène nationale de la ville de Martigues pour une création originale créée par les enseignant(e)s de Musique et de Danse du Site Pablo Picasso mettant en scène 173 élèves des cycles 1&2 ainsi que des adultes. Création originale du Site Pablo Picasso de Martigues mettant en avant diverses performances artistiques. picasso@ville-martigues.fr +33 4 42 07 32 41 RDV sur la scène nationale de la ville de Martigues pour une création originale créée par les enseignant(e)s de Musique et de Danse du Site Pablo Picasso mettant en scène 173 élèves des cycles 1&2 ainsi que des adultes. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

