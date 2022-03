La nature, le son et la voix Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La nature, le son et la voix Médiathèque Pierre-Amalric, 1 avril 2022, Albi. La nature, le son et la voix

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 1 avril à 13:30

Les élèves de la classe de seconde bac pro NJPF (Nature Jardin Paysage Forêt) du Lycée Fonlabour ont travaillé en collaboration avec l’artiste sonore multiformes David Lataillade, et vous proposent une sieste sonore évoquant le ressenti face à la nature. Comme ils sont pleins de ressources, en bons spécialistes, ils réservent également une surprise de taille dès l’entrée de la médiathèque… Alors installez-vous confortablement dans les transats, dépliez les jambes, fermez les yeux et profitez de ce moment de calme, de verdure et de douceur ! _Adultes / Adolescents._

Entrée libre

Sieste sonore par les élèves du Lycée Général et Technologique Agricole de Fonlabour. En partenariat avec David Lataillade, le chantier d’insertion du Prestils et l’association Le Frigo. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

