Les Arques Les Arques Les Arques, Lot La Nature, la Nuit, au Fil des Saisons Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Lot

La Nature, la Nuit, au Fil des Saisons Les Arques, 15 octobre 2021, Les Arques. La Nature, la Nuit, au Fil des Saisons 2021-10-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-15

Les Arques Lot Les Arques 3ème et dernier volet de la trilogie, “la nature la nuit”, dans les environs des Arques.

Après un court diaporama en salle pour vous présenter les comportements des différents animaux qui s’activent à la tombée de la nuit, vous partirez écouter les bruits insolites en pleine nature.

Cette balade nocturne sera également propice pour observer les étoiles. Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de l’inscription.

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire en ligne sur eventbrite. Site ENS : Vallée de la Masse Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations sont régulièrement organisées… +33 5 65 53 40 00 3ème et dernier volet de la trilogie, “la nature la nuit”, dans les environs des Arques.

Après un court diaporama en salle pour vous présenter les comportements des différents animaux qui s’activent à la tombée de la nuit, vous partirez écouter les bruits insolites en pleine nature.

Cette balade nocturne sera également propice pour observer les étoiles. Le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de l’inscription.

Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire en ligne sur eventbrite. Site ENS : Vallée de la Masse @Free-Photos de Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Arques, Lot Autres Lieu Les Arques Adresse Ville Les Arques lieuville 44.60151#1.25116