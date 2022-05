La nature la nuit à l’automne

2022-10-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-14 20h | Limité à 20 personnes | RDV transmis lors de l'inscription

Après un court diaporama en salle pour vous présenter les comportements des différents animaux qui s’activent à la tombée de la nuit, vous partirez écouter les bruits insolites en pleine nature. Cette balade nocturne sera également propice pour observer les étoiles.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot Balade nocturne à l’écoute des bruits de la forêt et de ses habitants 20h | Limité à 20 personnes | RDV transmis lors de l’inscription

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot dernière mise à jour : 2022-04-23 par

