Le Mans Sarthe Conférence de Françoise Denis, enseignante chercheuse à Le Mans Université, sur les océans.

L'association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence « la Nature et nous ».

Conférence de Françoise Denis, enseignante chercheuse à Le Mans Université, sur les océans.

RDV le 11 juin à 20h précises.

+33 2 43 86 21 09 http://www.jacques-bouillault.com/

