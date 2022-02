LA NATURE ET NOUS : LES ANIMAUX VÉNIMEUX Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe L’association Maison de la nature Jacques Bouillault-Simba Nature, organise une conférence de Christine Rollard, biologiste au Muséum d’histoire naturelle de Paris.

RDV à 20h, Salle Charles Trenet 67 Rue Alfred de Vigny au Mans.

