Finistère Plovan Plongez dans une traversée des âges et de l’évolution en pleine nature et découvrez les savoir-faire ancestraux : cueillette, chasse, feu, outils en pierre …

20 participants maximum sur réservation. animateur.enviro@cchpb.com +33 6 73 86 64 71 Plongez dans une traversée des âges et de l’évolution en pleine nature et découvrez les savoir-faire ancestraux : cueillette, chasse, feu, outils en pierre …

