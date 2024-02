La nature et moi Réflexion en famille Caen, jeudi 7 mars 2024.

Quelle place pour la nature dans notre monde actuel ? Quelle vision avons nous de notre environnement ? Venez réfléchir et discuter en famille sur ce thème et illustrer vos idées (écriture de poème, dessin, collage et modelage).

Animation famille à partir de 8 ans, gratuite, sur réservation obligatoire 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07 17:30:00

Enceinte de l’abbaye aux hommes

Caen 14000 Calvados Normandie reservation@cpievdo.fr

L’événement La nature et moi Réflexion en famille Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par Calvados Attractivité