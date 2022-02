La Nature et l’Histoire aux chemins d’Éléonore La Ville Éléonore, 3 juin 2022, Herbignac.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à La Ville Éléonore

« Les Chemins d’Éléonore » est le nom d’un parc au naturel de 20 hectares. Un chemin entretenu de deux kilomètres conduit les visiteurs à travers des paysages très variés, (bois, étangs, prairies, ruisseau) parsemés d’un petit patrimoine historique (carrières néolithiques, menhir, voie antique) évoquant l’histoire ancienne, du néolithique à la conquête romaine. Le terme de parc au naturel veut signifier que la végétation locale forme l’essentiel des plantes présentes, mais que par une juste intervention du jardinier, une recherche esthétique et didactique met en valeur chaque plante ou chaque groupe de plantes. Selon les saisons, on appréciera plus de 250 plantes locales ou installées. Les plus majestueuses sont sans doute les trois châtaigniers multi-centenaires que comporte le parc, les plus délicates sont peut-être les orchidées (en mai) poussant sur d’anciennes prairies humides, aujourd’hui entretenues à cet effet. Ce jardin a été crée en 2016 par le propriétaire du terrain. Il le fait visiter tous les dimanches en été. La visite, longue de deux heures trente, porte sur l’histoire des lieux depuis sept mille ans jusque’à l’invasion romaine. Elle évoque également la description de nombreuses plantes. Les visiteurs peuvent intervenir et témoigner dans la visite.

gratuit le vendredi et pour les moins de 8 ans / 5€ le samedi et le dimanche / prévoir chaussures fermées et pantalon si possible

Suivez le guide-jardinier à la découverte d’un parc de 20 ha dédié à la végétation locale et à l’histoire ancienne, du néolithique à l’invasion romaine. Une remontée aux origines de notre civilisation

La Ville Éléonore La Ville Éléonore 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:30:00