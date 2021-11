Cenon Ludo-médiathèque de Cenon Cenon, Gironde La nature et l’arbre à l’honneur à la Ludo-médiathèque Ludo-médiathèque de Cenon Cenon Catégories d’évènement: Cenon

du mardi 30 novembre au samedi 4 décembre

Tout public _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Des livres, documentaires, revues et jeux sur la thématique.
Ludo-médiathèque de Cenon
2 avenue du Président Vincent Auriol, Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T13:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T13:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00

