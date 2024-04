La nature en ville : histoire, constats et perspectives place de la République 13200 Arles, samedi 1 juin 2024.

La nature en ville : histoire, constats et perspectives Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2024, une visite commentée sur le thème de la nature en ville Samedi 1 juin, 16h30 place de la République 13200 Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur inscription au 04 90 49 39 31 à partir du 13 mai 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T16:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Comment adapter nos vies citadines au réchauffement climatique ? Que peut nous apprendre l’histoire des usages de la végétalisation urbaine pour renaturer la ville minérale ? Comment l’architecture passée s’est adaptée au climat et comment pourrait-elle s’adapter encore ? Quel est l’intérêt de cette réflexion pour notre avenir ?

Véronique Mure, botaniste et ingénieur en agronomie tropicale, et Jean-Marc Bernard, responsable du secteur sauvegardé de la Ville d’Arles, proposeront au public des pistes de réflexion à l’heure d’une nécessaire transition écologique.

place de la République 13200 place de la République 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}]

A.Cartelli-Ville d’Arles