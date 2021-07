Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère La Nature en Ville Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

La Nature en Ville Concarneau, 17 août 2021-17 août 2021, Concarneau. La Nature en Ville 2021-08-17 – 2021-08-17

Concarneau Finistère Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se cache au détour de nos rues. Organisé par Bretagne Vivante. Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

– A partir de 6 ans (accompagné). Respect des mesures sanitaires en vigueur. damien.bialas@bretagne-vivante.org +33 2 98 50 19 70 Lors d’une balade, partons à la rencontre de la vie qui se cache au détour de nos rues. Organisé par Bretagne Vivante. Animation gratuite – Inscription obligatoire (places limitées). Pour participer:

– Appeler les organisateurs,

– Le lieu de rendez-vous est transmis à l’inscription,

– A partir de 6 ans (accompagné). Respect des mesures sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Ville Concarneau lieuville 47.87791#-3.91987