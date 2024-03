La nature en ville Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, mardi 2 avril 2024.

La nature en ville par Gilles Clément Mardi 2 avril, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T20:00:00+02:00

Si l’on accepte de vivre avec la nature elle est d’accord pour vivre avec nous. Tout dépend de la façon d’entretenir le dialogue entre nous, les humains et le vivant non-humain. Il n’y a pas de “mauvaise herbe”, il y a parfois des herbes mal placées, rien de plus. Il n’y a pas de plantes à interdire à cause de leur origine géographique. Elles s’installent en tant que nouvelles venues par simple opportunisme biologique, là où il est possible de vivre.

Ainsi en est-il avec toutes les espèces depuis la nuit des temps. »

(G. Clément)

Gilles Clément est un jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain. Il est l’auteur des concepts de « jardin en mouvement », « jardin planétaire » et de « tiers paysage ».

En partenariat avec la Maison de l’Architecture à la Bfm

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ma-limousin.fr/ »}]

© Gilles Clément