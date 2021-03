Ganges Ganges 34190, Ganges LA NATURE EN EVEIL – LAC DE CAMPRIEU Ganges Catégories d’évènement: 34190

Ganges

LA NATURE EN EVEIL – LAC DE CAMPRIEU, 23 juin 2021-23 juin 2021, Ganges. LA NATURE EN EVEIL – LAC DE CAMPRIEU 2021-06-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-23 17:30:00 17:30:00

Ganges 34190 Mercredi 23 juin

Sortie au lac de Camprieu.

Départ à 10h30 et retour pour 17h30 devant l’école de la Marianne.

Prendre des habits chauds, le pique-nique et le goûter. Tarif : 1€ par personne. Attention: les places sont limitées.

Sur inscription. Adhésion Obligatoire à l’association : 10€/an.

Les horaires d’inscription sont : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. Bureau fermé le jeudi matin. L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler une activité en cas de conditions climatiques défavorables. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Port du masque obligatoire. L’association applique le protocole en vigueur.

Toutes les infos sur www.csc-agantic.fr ou sur la page facebook « Famille ».

