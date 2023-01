La nature en bord de mer Honfleur, 26 octobre 2023, Honfleur .

Le littoral de la Côte de Grâce n’est pas uniquement un lieu de détente, de promenade et de jeux ! La plage est aussi un espace naturel et sauvage, où poussent des plantes particulières, comme le chou marin et que de nombreux oiseaux du bord de mer fréquentent. Ces derniers y trouvent en effet refuge quand la marée monte et nourriture lorsqu’elle découvre les étendues vaseuses et sableuses riches en vers, coquillages et petits crustacés. La plage abrite enfin des vestiges où se mêlent géologie et histoire. Accompagné d’un guide nature de la Maison de l’Estuaire, venez découvrir les multiples facettes de la plage de Vasouy, à l’occasion d’une balade à marée basse.

