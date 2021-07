La nature de nuit Vergisson, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vergisson.

La nature de nuit 2021-07-10 21:00:00 – 2021-07-10

Vergisson Saône-et-Loire

EUR 0 0 La nuit, un autre monde reprend possession de son territoire. Profitez d’une sortie crépusculaire et nocturne sur les pelouses de la Roche de Solutré. Engoulevents d’Europe, vers luisants et bien d’autres espèces qui peuplent ce site seront-ils au rendez-vous ? Mettez vos sens en éveil, petits et grands, c’est une expérience que vous n’oublierez pas !

Pierre Aghetti, éducateur à l’environnement à la LPO Bourgogne-Franche-Comté (Ligue pour la protection des oiseaux)

Prévoir des chaussures de randonnée, bouteille d’eau

Gratuit

Sur réservation (9p)

RDV : Parking de la Roche de Solutré, Solutré-Pouilly

