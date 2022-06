La nature de la chapelle

La nature de la chapelle, 4 juin 2022, . La nature de la chapelle

2022-06-04 – 2022-06-05 Visites et ateliers autour des ornements végétaux de la chapelle :

– ateliers libres de dessin à l’encre autour de l’herbier des Blaÿ, auteurs des peintures murales de la chapelle

– création de badges en lien avec la nature

– ateliers d’arts plastiques à partir des décors de la chapelle pour le jeune public

– chasses au trésor (dès 6 ans – carnets à récupérer à l’accueil de la chapelle)

– spectacle de la Compagnie Les Ponts Levants Découverte de la chapelle et ses motifs végétaux à travers des visites, ateliers et animations. Visites et ateliers autour des ornements végétaux de la chapelle :

– ateliers libres de dessin à l’encre autour de l’herbier des Blaÿ, auteurs des peintures murales de la chapelle

– création de badges en lien avec la nature

– ateliers d’arts plastiques à partir des décors de la chapelle pour le jeune public

– chasses au trésor (dès 6 ans – carnets à récupérer à l’accueil de la chapelle)

– spectacle de la Compagnie Les Ponts Levants dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville