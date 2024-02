La nature dans tous ses états à Laon Laon, dimanche 26 mai 2024.

Envie d’un bon bol d’air au pied de la ceinture des remparts de Laon, à l’abri des arbres pour fêter la nature ?

Toute une journée autour de la nature sous toutes ses formes dans le cadre bucolique de la promenade Saint-Martin de Laon, avec au programme des animations (troc aux plantes, accrobranche, rallye nature), des rendez-vous (spectacles, lectures de contes), des exposants de produits locaux (bière, fromages de chèvre, légumes, etc), et de la mobilité douce (randonnée en trottinettes électriques et en VTT)…

RV dimanche 26/05 Promenade Saint-Martin à Laon, de 10h à 19h ! 00 0 .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France info@tourisme-paysdelaon.com

