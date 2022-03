La Nature dans tous les sens Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire La Pointe Catégories d’évènement: La Pointe

Maine-et-Loire

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire, le samedi 7 mai à 14:30

Venez faire une balade autour du thème des 5 sens dans un espace bocager préservé.Partons à la découverte de la Réserve Naturelle Régionale de Bouchemaine où vos cinq sens seront à l’honneur. La balade au cœur de cet espace bocager vous permettra de découvrir les espèces animales, végétales et l’histoire de ce lieu.

Gratuit, sur inscription

Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire – Pays de la Loire Grandeur Nature Fédération Départementale des Chasseurs de Maine-et-Loire Les Basses Brosses 49080 Bouchemaine La Pointe Maine-et-Loire

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:30:00

