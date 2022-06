La nature dans nos assiettes Fouchy, 1 octobre 2022, Fouchy.

La nature dans nos assiettes Fouchy

2022-10-01 – 2022-10-01

Fouchy 67220 Fouchy

Venez parcourir la nature et découvrir le paysage de Fouchy au rythme du chant des oiseaux et des petites bêtes qui nous entourent. Accompagnés de nos partenaires de la MNRAC apprenez à reconnaitre la végétation de nos campagnes et récoltez quelques plantes comestibles sauvages du début de l’automne. Ensemble apprenez à les cuisiner et préparez un petit apéro sauvage cuit au feu.

Venez parcourir la nature et découvrir le paysage de Fouchy au rythme du chant des oiseaux et des petites bêtes qui nous entourent. Accompagnés de nos partenaires de la MNRAC apprenez à reconnaitre la végétation de nos campagnes et récoltez quelques plantes comestibles sauvages du début de l’automne. Ensemble apprenez à les cuisiner et préparez un petit apéro sauvage cuit au feu.

Fouchy

dernière mise à jour : 2022-04-30 par