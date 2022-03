La nature dans l’assiette (découverte des plantes sauvages comestibles) Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Sauveur

La nature dans l'assiette (découverte des plantes sauvages comestibles) Saint-Sauveur, 24 juillet 2022, Saint-Sauveur.

2022-07-24 09:30:00 – 2022-07-24 14:00:00

Saint-Sauveur Gironde EUR 30 Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles. Egayez votre assiette avec des idées de recettes sauvages.

Après la balade, je vous propose un déjeuner végétale et sauvage façon brunch.

!Le brunch contient du gluten et du lactose!

RDV sur la parking de l’accueil du château 10 minutes avant l’heure du départ. Saint-Sauveur

