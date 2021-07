Mainxe-Gondeville île du Parc à Jarnac Charente, Mainxe-Gondeville La Nature aussi a parfois besoin d’un chantier île du Parc à Jarnac Mainxe-Gondeville Catégories d’évènement: Charente

Sortie de découverte de la faune et de la flore du fleuve Charente. Ce sera l’occasion de vous présenter les travaux programmés dans les mois à venir sur le bras de la “Noue morte”. L’intervention d’engins est parfois spectaculaire, mais cela s’avère nécessaire, par exemple pour limiter la prolifération de plantes problématiques, comme la Jussie. Balade animée pour les 48h Nature par Charente Nature et la LPO dans le cadre des actions liées au site Natura 2000 du Fleuve Charente. Renseignements 05 45 91 89 70 (laissez vos coordonnées sur notre répondeur)

