2022-08-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-19 11:00:00 11:00:00

Les Monts d’Aunay Calvados Les Monts d’Aunay Le Mont Pinçon est un site riche d’espèces grâce à sa mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de chemins permettent à une flore et une faune diversifiées de s’installer. Profitons d’une petite balade pour observer cet écosystème si particulier. Animation grand public, à partir de 8 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados

Le Mont Pinçon est un site riche d'espèces grâce à sa mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de chemins permettent à une flore et une faune diversifiées de s'installer. Profitons d'une petite balade pour observer cet écosystème si particulier. Animation grand public, à partir de 8 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados

(2km/2h) – Niveau 1

