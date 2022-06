La nature au fil des pas : Les secrets de la Leyre, 16 août 2022, .

La nature au fil des pas : Les secrets de la Leyre



2022-08-16 – 2022-08-16

EUR Slow tourisme :

A pied, accompagné par Gregory de l’association Nature Gasconne, partez pour une balade au bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches seront nombreuses et variées pour découvrir la faune et la flore, et éveiller la curiosité des petits comme des grands.

Recommandations : Etre vêtu(e) d’un pantalon, de chaussures confortables, et prévoir une lotion anti moustiques.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par