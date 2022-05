La nature au fil de l’eau Floirac Floirac Catégories d’évènement: 46600

Floirac 46600 EUR Balade en canoë pour découvrir les paysages de la rivière Dordogne.

Animéé par Patrick Lakatos, guide nature et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

Quoi de plus évident qu’un déplacement en canoë pour découvrir la Dordogne, sa faune et sa flore, son histoire, … Les pauses vous permettront de rechercher des plantes comestibles ou médicinales, d’aborder la géologie ou de réaliser certaines expériences. Avant d’embarquer dans les canoës, l’encadrant de la randonnée vous formera aux techniques de navigation.

Sur inscription uniquement. Limité à 14 personnes. Savoir nager est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire même si vous n’avez jamais fait de canoë. Lieu de RDV donné à l’inscription. CD 46

