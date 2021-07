La nature au coin de la rue Altkirch, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Altkirch.

EUR La Maison de la Nature vous propose de suivre un animateur lors d’une balade botanique et urbaine au départ de la Médiathèque à Altkirch : vous rencontrerez le laiteron maraîcher, la laitue scariole, le séneçon commun… autant des plantes qui déploient des stratagèmes des plus élaborés pour pousser dans les endroits les plus incongrus.

Suivez un animateur lors d’une balade botanique et urbaine au départ de la Médiathèque à Altkirch – Places limitées, sur inscription uniquement.

